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«Ничто не пугает так, как безумие»
«Подлинная история банды Келли» — жесткий фильм о знаменитом австралийском убийце и грабителе. Премьера дублированного трейлера
2 минуты
09:20, 26 декабря 2019
27 февраля в российский прокат выходит «Подлинная история банды Келли» режиссера Джастина Курзеля («Макбет», «Снежный город»). Фильм рассказывает о жизни Неда Келли — реально существующего австралийского разбойника, который убивал полицейских и дерзко грабил банки. В Австралии насчет Келли до сих пор спорят — одни считают его жестоким убийцей, другие — благородным борцом с колониальными властями. Главного героя сыграл Джордж Маккэй («Капитан Фантастик», «1917»), роль другого разбойника — Гарри Пауэра, исполнил Рассел Кроу. Также в картине сыграли Николас Холт, Эсси Дэвис, Чарли Ханнэм. «Медуза» представляет премьеру дублированного трейлера.
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