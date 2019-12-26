27 февраля в российский прокат выходит «Подлинная история банды Келли» режиссера Джастина Курзеля («Макбет», «Снежный город»). Фильм рассказывает о жизни Неда Келли — реально существующего австралийского разбойника, который убивал полицейских и дерзко грабил банки. В Австралии насчет Келли до сих пор спорят — одни считают его жестоким убийцей, другие — благородным борцом с колониальными властями. Главного героя сыграл Джордж Маккэй («Капитан Фантастик», «1917»), роль другого разбойника — Гарри Пауэра, исполнил Рассел Кроу. Также в картине сыграли Николас Холт, Эсси Дэвис, Чарли Ханнэм. «Медуза» представляет премьеру дублированного трейлера.

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