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«Хочу быть настоящим» Роберто Бениньи мастерит оживающую куклу в фильме «Пиноккио». Премьера дублированного трейлера на «Медузе»

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12 марта в российский прокат выходит фильм итальянского режиссера, обладателя двух Гран-при Каннского кинофестиваля Маттео Гарроне («Догмэн», «Гоморра») — «Пиноккио». Создателя кукольного мальчика сыграл обладатель «Оскара» Роберто Бениньи. Фильм Гарроне — экранизация классической сказки. «Медуза» представляет премьеру дублированного трейлера.
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