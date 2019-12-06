Автор «Смерти Сталина» экранизировал Диккенса. В ролях Дев Патель, Тильда Суинтон и Хью Лори! Премьера дублированного трейлера «Истории Дэвида Копперфилда»

В мае 2020 года в российский прокат выйдет комедия номинанта на «Оскара» и режиссера фильма «Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи — «История Дэвида Копперфилда». Главную роль в экранизации романа Чарльза Диккенса сыграл Дев Паттель («Миллионер из трущоб», «Отдел новостей»). Роль Бабушки Копперфилда исполнила Тильда Суинтон, а ее друга — Хью Лори. Кроме того, в картине снялись Питер Капальди («Доктор Кто»), Бен Уишоу («Парфюмер») и Гвендолин Кристи («Игра престолов»). «Медуза» представляет премьеру дублированного трейлера.

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