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«Один из самых несправедливых приговоров»
Фильм Романа Полански «Офицер и шпион» — о деле Дрейфуса. Премьера дублированного трейлера
2 минуты
11:34, 4 декабря 2019
30 января в российский прокат выходит картина Романа Полански «Офицер и шпион» — исторический триллер о суде над Альфредом Дрейфусом, французским евреем, несправедливо обвиненным в шпионаже в пользу Германской империи в 1894 году. Самого Дрейфуса сыграл Луи Гаррель, а его защитника в суде — Жан Дюжарден. «Медуза» представляет премьеру дублированного трейлера.
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