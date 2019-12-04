30 января в российский прокат выходит картина Романа Полански «Офицер и шпион» — исторический триллер о суде над Альфредом Дрейфусом, французским евреем, несправедливо обвиненным в шпионаже в пользу Германской империи в 1894 году. Самого Дрейфуса сыграл Луи Гаррель, а его защитника в суде — Жан Дюжарден. «Медуза» представляет премьеру дублированного трейлера.