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Что делают участники саммита НАТО на приеме у королевы? Обсуждают Дональда Трампа!
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12:19, 4 декабря 2019
В Лондоне на саммит в честь 70-летия НАТО собрались главы стран-членов альянса. 3 декабря их принимала во дворце королева Великобритании Елизавета II. Гости увлеченно беседовали друг с другом.
Один из таких разговоров
кто-то записал и передал Canadian Broadcasting Corporation. О чем же могут разговаривать премьер-министры Великобритании, Нидерландов, Канады, президент Франции и британская принцесса Анна? Разумеется, о другом участника саммита. Его имя в записанной части разговора не звучит, но понятно, что речь идет о президенте США Дональде Трампе.
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