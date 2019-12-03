«Приза за упрямство не будет!» Фрагмент фильма «Аэронавты», в котором Эдди Редмэйн и Фелисити Джонс попадают в грозу на воздушном шаре. Премьера на «Медузе»

В российский прокат выходит фильм Тома Харпера «Аэронавты» с Эдди Рэдмейном («Фантастические твари и где они обитают», «Девушка из Дании») и Фелисити Джонс («Изгой один: Звездные войны»). Их герои — богатая девушка, увлеченная воздухоплаванием и ученый метеоролог — отправляются в опасное путешествие на воздушном шаре. «Медуза» публикует фрагмент картины, в котором аэростат героев попадает в грозу.

Подписывайтесь на наш Youtube