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«Приза за упрямство не будет!»
Фрагмент фильма «Аэронавты», в котором Эдди Редмэйн и Фелисити Джонс попадают в грозу на воздушном шаре. Премьера на «Медузе»
59 секунд
10:34, 3 декабря 2019
В российский прокат выходит фильм Тома Харпера «Аэронавты» с Эдди Рэдмейном («Фантастические твари и где они обитают», «Девушка из Дании») и Фелисити Джонс («Изгой один: Звездные войны»). Их герои — богатая девушка, увлеченная воздухоплаванием и ученый метеоролог — отправляются в опасное путешествие на воздушном шаре. «Медуза» публикует фрагмент картины, в котором аэростат героев попадает в грозу.
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