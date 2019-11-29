5 декабря в российский прокат выходит документальный фильм Вернера Херцога и Андре Сингера «Встреча с Горбачевым». Фильм основан на интервью Михаила Горбачева Вернеру Херцогу, в котором они обсуждают окончание холодной войны, падение Берлинской стены, сокращение ядерного оружия, распад СССР и Чернобыльскую катастрофу. В фильме также использованы интервью других политических деятелей, в том числе бывшего премьер-министра Венгрии Миклоша Немета, бывшего президента Польши Леха Валенсы и архивное интервью Маргарет Тэтчер. «Медуза» представляет премьеру трейлера.

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