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Разрушительное землетрясение в Албании. 15 погибших, более 600 пострадавших
1 минута
14:24, 26 ноября 2019
В Албании ранним утром 26 ноября произошло землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр находился недалеко от города Дуррес, расположенного на побережье Адриатического моря. Сильные подземные толчки ощущались в столице страны — Тиране. По последним данным, в результате землетрясения
погибли 15 человек
, около 600 пострадали. Разрушения зафиксированы по всей стране. В Албанию
направлены группы спасателей
из Италии, Греции и Румынии. Внешнеполитический комиссар ЕС Федерика Могерини
выразила соболезнования
народу и властям Албании в связи с произошедшим и подчеркнула, что Евросоюз готов оказать всю необходимую помощь.
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