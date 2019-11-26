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Разрушительное землетрясение в Албании. 15 погибших, более 600 пострадавших

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В Албании ранним утром 26 ноября произошло землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр находился недалеко от города Дуррес, расположенного на побережье Адриатического моря. Сильные подземные толчки ощущались в столице страны — Тиране. По последним данным, в результате землетрясения погибли 15 человек, около 600 пострадали. Разрушения зафиксированы по всей стране. В Албанию направлены группы спасателей из Италии, Греции и Румынии. Внешнеполитический комиссар ЕС Федерика Могерини выразила соболезнования народу и властям Албании в связи с произошедшим и подчеркнула, что Евросоюз готов оказать всю необходимую помощь.
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