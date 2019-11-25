16 января в российский прокат выйдет комедийная драма «Особенные», главную роль в которой сыграл Венсан Кассель. Режиссеры — авторы картины «1+1» Оливье Накаш и Эрик Толедано. По сюжету два друга создают организацию, помогающую людям с особенностями развития и всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Однако ее существование не устраивает Генеральную инспекцию по социальным вопросам. Фильм основан на реальных событиях. «Медуза» представляет премьеру дублированного трейлера.

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