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«Многие отводят глаза, но есть и другие, кому не все равно»
«Особенные» — фильм с Венсаном Касселем от режиссеров «1+1». Премьера дублированного трейлера
1 минута
11:40, 25 ноября 2019
16 января в российский прокат выйдет комедийная драма «Особенные», главную роль в которой сыграл Венсан Кассель. Режиссеры — авторы картины «1+1» Оливье Накаш и Эрик Толедано. По сюжету два друга создают организацию, помогающую людям с особенностями развития и всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Однако ее существование не устраивает Генеральную инспекцию по социальным вопросам. Фильм основан на реальных событиях. «Медуза» представляет премьеру дублированного трейлера.
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