«Это и есть настоящая, сука, поэзия» Фрагмент фильма Александра Лунгина о друзьях-инкассаторах, которые пишут стихи. Премьера на «Медузе»

28 ноября в прокат выходит картина Александра Лунгина «Большая поэзия» — боевик о двух друзьях-инкассаторах, которые пишут стихи. Друзья живут в небольшом городке, и чтобы заработать, делают ставки в петушиных боях. Когда приходит время отдавать долги, они решаются на ограбление. Главные роли в фильме сыграли Александр Кузнецов и Алексей Филимонов. «Медуза» представляет фрагмент картины, в котором один из главных героев — инкассатор Леха — читает рэп по дороге в банк.

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