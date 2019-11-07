Жительница Боготы Диана Лорена Альварес приехала в офис со своим сыном Сэмюэлом. Ребенок спокойно спал в кроватке, поэтому мама решила ненадолго отлучиться. Мальчик проснулся, каким-то образом вылез из кроватки и пополз в сторону лестницы. Мама побежала к сыну, но кошка успела раньше — она оттолкнула ребенка и не дала ему попасть на лестницу. Молодец, Гатубела!

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