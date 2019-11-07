Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
О проекте
Реклама
Meduza in English
EN
шапито
Есть тысячи причин любить кошек. 🐈 Вот еще одна — бдительная Гатубела спасла годовалого ребенка
36 секунд
13:18, 7 ноября 2019
Жительница Боготы Диана Лорена Альварес приехала в офис со своим сыном Сэмюэлом. Ребенок спокойно спал в кроватке, поэтому мама решила ненадолго отлучиться. Мальчик проснулся, каким-то образом вылез из кроватки и пополз в сторону лестницы. Мама побежала к сыну, но кошка успела раньше — она оттолкнула ребенка и не дала ему попасть на лестницу. Молодец, Гатубела!
Подписывайтесь на наш
Youtube
Напишите нам