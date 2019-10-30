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Мэттью Макконахи пытается продать марихуановую ферму богачам из Оклахомы в «Джентльменах» Гая Ричи
Премьера дублированного трейлера на «Медузе»
3 минуты
11:05, 30 октября 2019
В феврале 2020 года в российский прокат выйдет новый боевик Гая Ричи «Джентльмены». В фильме сыграли Мэттью Макконахи, Колин Фаррел и Хью Грант. По сюжету владелец фермы с марихуаной (Макконахи) собирается продать ее американским миллионерам. Однако в сделку вмешиваются другие люди и ситуация выходит из-под контроля — вопрос решается с помощью перестрелок и убийств. «Медуза» представляет премьеру дублированного трейлера.
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