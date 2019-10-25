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шапито
За что фанаты так любят Хью Джекмана? Например за то, что он рычит для них как Росомаха — а еще дает пять и обнимает ❤️
49 секунд
10:12, 25 октября 2019
Хью Джекман
выступил с концертом
в Канзас-Сити. Один из зрителей точно запомнит этот вечер навсегда — Джекман не только персонально поприветствовал фаната, но и даже порычал ему в телефон как его герой из «Людей Икс» — Росомаха. Теперь понятно, почему Джекман на своем концертном туре собирает полные залы.
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