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шапито

За что фанаты так любят Хью Джекмана? Например за то, что он рычит для них как Росомаха — а еще дает пять и обнимает ❤️

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Хью Джекман выступил с концертом в Канзас-Сити. Один из зрителей точно запомнит этот вечер навсегда — Джекман не только персонально поприветствовал фаната, но и даже порычал ему в телефон как его герой из «Людей Икс» — Росомаха. Теперь понятно, почему Джекман на своем концертном туре собирает полные залы.
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