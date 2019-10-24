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«Не могу поймать улыбку, она все время ускользает». Фрагмент фильма «Портрет девушки в огне» — о романе художницы и ее модели
3 минуты
10:10, 24 октября 2019
В российский прокат вышла картина французского режиссера Селин Сьямма
«Портрет девушки в огне»
. Художница Марианна приезжает в богатое имение, чтобы написать портрет Элоизы — девушки на выданье, жениху которой требуется «визитка» будущей жены. Протестуя против брака, Элоиза сначала отказывается позировать, так Марианна становится ее компаньонкой для прогулок и между девушками завязывается роман. Главные роли сыграли французские актрисы Ноэми Мерлан и Адель Энель. «Медуза» публикует фрагмент картины, в котором художница не может поймать улыбку модели.
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