24 октября в российских кинотеатрах и в онлайн-сервисе «Кинопоиск HD» выходит драма «Сторож». Режиссер, автор сценария и исполнитель главной роли — Юрий Быков, также в фильме сыграли Владислав Абашин и Анна Юганова. По сюжету главный герой охраняет закрытый на зиму санаторий. Покой сторожа нарушает внезапно приехавшая пара — они хотят заселиться в один из номеров. «Медуза» представляет фрагмент фильма, в котором в размеренную жизнь охранника врывается неизвестная девушка.

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