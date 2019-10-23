Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
О проекте
Реклама
Meduza in English
EN
новости
«Кто маньяк? Очнись!» Юрий Быков охраняет безлюдный санаторий в фильме «Сторож» — получается не очень
Премьера фрагмента на «Медузе»
4 минуты
09:35, 23 октября 2019
24 октября в российских кинотеатрах и в онлайн-сервисе «Кинопоиск HD» выходит драма «Сторож». Режиссер, автор сценария и исполнитель главной роли — Юрий Быков, также в фильме сыграли Владислав Абашин и Анна Юганова. По сюжету главный герой охраняет закрытый на зиму санаторий. Покой сторожа нарушает внезапно приехавшая пара — они хотят заселиться в один из номеров. «Медуза» представляет фрагмент фильма, в котором в размеренную жизнь охранника врывается неизвестная девушка.
Подписывайтесь на наш
Youtube
Напишите нам