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Две тысячи гостей и 21 выстрел из пушки. Император Японии Нарухито официально вступил на престол
1 минута
11:01, 22 октября 2019
В Токио 22 октября прошла официальная церемония вступления на престол императора Нарухито. На церемонии, проходившей в главном зале Императорского дворца, присутствовали около двух тысяч гостей из 180 стран, в том числе наследник британского престола принц Чарльз и президент Украины Владимир Зеленский с супругой. Протокол церемонии интронизации не меняется уже сотни лет. Например,
сообщает Reuters
, императрица Масако была в ритуальном 12-слойном облачении, которое весит около 15 килограммов. В завершении церемонии премьер-министр Японии Синдзо Абэ первым провозгласил «Банзай!» и в честь нового императора дали оружейный салют из 21 залпа.
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