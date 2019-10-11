«Он провел 12 минут за пределами корабля и открыл эпоху миссий в открытом космосе» NASA прервало прямую трансляцию с МКС, чтобы сообщить о смерти Алексея Леонова

11 октября в возрасте 85 лет умер советский космонавт Алексей Леонов. Чтобы сообщить о смерти Леонова, NASA прервала прямую трансляцию выхода в открытый космос астронавтов Эндрю Моргана и Кристины Кук. В сообщении NASA Леонов назван легендарным космонавтом, открывшим эру миссий в открытом космосе. NASA также отметило, что проект «Союз-Аполлон», в котором участвовал Леонов, заложил основы международного сотрудничества на МКС.

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