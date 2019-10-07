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«Главное правило — не тормозить». Шайя ЛаБаф и актер с синдромом Дауна Зак Готтзаген спасаются бегством в фильме «Арахисовый сокол»
Премьера фрагмента на «Медузе»
2 минуты
09:19, 7 октября 2019
24 октября в российский прокат выходит фильм Тайлера Нилсона и Майка Шварца «Арахисовый сокол». Главные роли сыграли Шайя ЛаБаф и Зак Готтзаген — актер с синдромом Дауна. Оба персонажа в бегах — Тайлер (ЛаБаф) спасается от разъяренных рыбаков, у которых он воровал улов; Зак (Готтзаген) убегает из медицинского учреждения, чтобы уехать во Флориду и стать профессиональным рестлером. Герои встречают друг друга и их планы меняются — вместе с медсестрой из больницы Зака (Дакота Джонсон) они отправляются в путешествие на самодельном плоту. «Медуза» публикует дублированный фрагмент фильма, в котором Тайлер и Зак договариваются об основных правилах.
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