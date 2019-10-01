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«Звери сбегаются на огонь». Фрагмент фильма Валерии Гай Германики «Мысленный волк»
Премьера на «Медузе»
1 минута
09:20, 1 октября 2019
17 октября в российский прокат выходит хоррор Валерии Гай Германики «Мысленный волк» — в нем двух главных героинь, мать и дочь, в лесу преследует мифический зверь. «Медуза» публикует фрагмент картины, в котором героиня Юлии Высоцкой предполагает, что им угрожает амурский тигр — и планирует отпугивать его огнем, но ее дочь (Лиза Климова) тушит факел, чтобы замести следы.
Премьерный показ
с участием режиссера состоится 11 октября в московском киноцентре «Октябрь».
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