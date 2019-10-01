Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
О проекте
Реклама
Meduza in English
EN
новости
Тысячи участников и сотни единиц новейшей техники. Китай отметил 70-летие крупнейшим военным парадом
2 минуты
11:26, 1 октября 2019
В Китае масштабно празднуют 70-летие образования КНР. Одним из главных событий стал масштабный военный парад в Пекине 1 октября. По площади Тяньаньмэнь прошли 15 тысяч военных, были показаны 740 единиц техники, включая новейшие баллистические ракеты и беспилотники,
сообщает
The New York Times. Парад принимал глава КНР Си Цзиньпин. «За 70 лет весь народ страны благодаря общим усилиям, упорной и самоотверженной борьбе добился великих достижений, которые привлекли к себе внимание всего мира», —
цитирует
агентство «Синьхуа» речь главы КНР. За парадом только на площади Тяньаньмэнь наблюдали десятки тысяч зрителей.
Подписывайтесь на наш
Youtube
Напишите нам