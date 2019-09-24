«У него мой парфюм и моя жена!» Фрагмент нового фильма Вуди Аллена с Джудом Лоу Премьера на «Медузе»

10 октября в прокат выходит новая комедия Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке». Главные герои картины — их играют Тимоти Шаламе и Эль Фаннинг — приезжают в Нью-Йорк, где планируют провести романтические выходные. Однако каждый из них проживает день по-своему в компании других жителей города. Одного из них играет Джуд Лоу. «Медуза» публикует фрагмент фильма, в котором герой Лоу признается жене (Ребекка Холл), что видел ее с другим.

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