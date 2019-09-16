В российский прокат 26 сентября выходит документальный фильм памяти Антона Ельчина «С любовью, Антоша», официальная премьера пройдет 18 сентября. Картина авторства Гаррета Прайса создает портрет Ельчина, основанный на воспоминаниях его родителей, друзей и коллег — от Джей Джей Абрамса и Уиллема Дефо до Дженнифер Лоуренс и Джоди Фостер. Антон Ельчин погиб 19 июня 2016 года около своего дома в ДТП. Его карьера в кино и на телевидении началась в 2000 году.

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