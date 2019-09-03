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«Воскресенье» Светланы Проскуриной — фильм о дне из жизни чиновника, который пытается откупиться от всех вокруг Премьера трейлера на «Медузе»

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19 сентября в прокат выходит фильм Светланы Проскуриной «Воскресенье» — драма об одном дне из жизни чиновника провинциального российского города. В воскресенье герой получает записку с угрозой, после чего он пытается откупиться от всех, кто мог ее прислать — а таких людей вокруг него очень много. Но день заканчивается совсем не так, как ожидал чиновник. Главные роли в картине сыграли Алексей Вертков и Вера Алентова. Премьера фильма состоится 13 сентября в московском киноцентре «Октябрь». «Медуза» представляет премьеру трейлера.
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