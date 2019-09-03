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«Воскресенье» Светланы Проскуриной — фильм о дне из жизни чиновника, который пытается откупиться от всех вокруг
Премьера трейлера на «Медузе»
1 минута
10:46, 3 сентября 2019
19 сентября в прокат выходит фильм Светланы Проскуриной «Воскресенье» — драма об одном дне из жизни чиновника провинциального российского города. В воскресенье герой получает записку с угрозой, после чего он пытается откупиться от всех, кто мог ее прислать — а таких людей вокруг него очень много. Но день заканчивается совсем не так, как ожидал чиновник. Главные роли в картине сыграли Алексей Вертков и Вера Алентова. Премьера фильма
состоится
13 сентября в московском киноцентре «Октябрь». «Медуза» представляет премьеру трейлера.
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