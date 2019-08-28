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Владивосток затопило из-за сильных дождей и сброса воды из водохранилищ. Введен режим ЧС

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Во Владивостоке из-за сильных дождей подтоплены дороги, жилые дома и офисные здания, со склонов сошли сели, нарушено движение общественного транспорта. Из-за рекордного количества осадков на водохранилищах Седанкинское и Богатинское увеличили интенсивность сброса воды, чтобы удержать плотину и не допустить прорыва. В пригородах Владивостока из-за сброса воды из водохранилища подтоплены более 1000 частных домов. Власти города заявляют, что жителей заранее предупредили о сбросе из водохранилища, однако некоторые читатели сообщили PrimaMedia, что никакой информации не было. В городе введен режим ЧС.
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