28 ноября в российский прокат выходит драма Николя Бедоса «Прекрасная эпоха». Главный герой картины обращается в компанию, которая детально восстанавливает любые эпохи по заказу клиента. Он решает перенестись в тот день, когда встретил большую любовь. В ролях: Даниель Отой («День восьмой»), Гийом Кане («Влюбись в меня, если осмелишься») и Фанни Ардан («8 женщин»). «Медуза» представляет премьеру дублированного трейлера.