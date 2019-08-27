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«Прекрасная эпоха» — фильм об имитации прошлого с Даниелем Отоем и Фанни Ардан
Премьера дублированного трейлера на «Медузе»
2 минуты
09:51, 27 августа 2019
28 ноября в российский прокат выходит драма Николя Бедоса «Прекрасная эпоха». Главный герой картины обращается в компанию, которая детально восстанавливает любые эпохи по заказу клиента. Он решает перенестись в тот день, когда встретил большую любовь. В ролях: Даниель Отой («День восьмой»), Гийом Кане («Влюбись в меня, если осмелишься») и Фанни Ардан («8 женщин»). «Медуза» представляет премьеру дублированного трейлера.
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