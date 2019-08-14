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шапито
На круизном лайнере на Ибице прошла вечеринка. Что тут необычного? Диджей играл из космоса!
57 секунд
11:02, 14 августа 2019
Европейский
астронавт Лука Пармитано
стал первым настоящим космическим диджеем. Сет, который он сыграл прямо на борту Международной космической станции, транслировался на борт круизного лайнера, стоящего у Ибицы. Пармитано выступал в рамках совместного проекта Европейского космического агентства и фестиваля BigCityBeats World Club Dome Cruise Edition. Для проекта Пармитано
специально учился
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