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«Малышка зомби» — социальная драма о внучке гаитянского живого мертвеца
Премьера фрагмента на «Медузе»
6 минут
09:08, 14 августа 2019
22 августа в российский прокат выходит фильм Бертрана Бонелло «Малышка зомби». Главная героиня — внучка Клервиуса Нарцисса, мужчины, ставшего самым знаменитым в мире зомби. После смерти его тело выкрал из могилы колдун вуду, оживил его и отправил работать на плантацию. Девушка переезжает в Париж и, пытаясь завоевать расположение новых одноклассниц, вновь обращается к гаитянской магии. «Медуза» публикует фрагмент фильма, в котором одноклассница героини приходит к колдунье, чтобы избавиться от чувств к молодому человеку.
Премьера фильма
пройдет 15 августа в Летнем кинотеатре Музея современного искусства «Гараж».
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