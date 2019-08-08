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Ледники, океаны и ураганы. В прокат выходит «Акварель» — документальный фильм о воде, снятый с частотой 96 кадров в секунду
Премьера трейлера на «Медузе»
2 минуты
09:47, 8 августа 2019
В российский прокат 3 октября выходит документальный фильм Виктора Косаковского «Акварель». Главный герой ленты — вода, снятая с высокой кадровой частотой. Режиссер показывает замерзший Байкал, ураган «Ирма» в Майами, водопад Анхель в Венесуэле и другие явления. Съемки проходили в Шотландии, Мексике, России, Гренландии, Венесуэле, Португалии, США и в водах Тихого океана. «Акварель» — первый в мире фильм, снятый в формате 96 кадров в секунду (изображение выглядит более плавным и четким). Однако техническое обеспечение кинотеатров не позволяет показать его в оригинале, поэтому зрители увидят его с частотой 48 кадров в секунду. «Медуза» представляет премьеру трейлера (с обычной частотой 24 кадра в секунду).
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