12 сентября в прокат выходит фильм Антона Желнова, Юрия Сапрыкина и Ильи Белова «Сорокин Трип» — первая документальная лента о Владимире Сорокине. Писатель впервые расскажет о детстве, жизни в мастерских подпольных художников и преследованиях КГБ. Оператор-постановщик проекта — Михаил Кричман («Елена», «Левиафан», «Нелюбовь»). «Медуза» представляет премьеру трейлера.

Презентация фильма пройдет в «Цифровом деловом пространстве» 3 сентября — в ней примет участие сам Владимир Сорокин. После проката фильм можно будет увидеть в онлайн-кинотеатре Nonfiction.film.

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