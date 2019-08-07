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«Сорокин Трип» — первый документальный фильм о Владимире Сорокине. Премьера трейлера на «Медузе»
2 минуты
08:57, 7 августа 2019
12 сентября в прокат выходит фильм Антона Желнова, Юрия Сапрыкина и Ильи Белова «Сорокин Трип» — первая документальная лента о Владимире Сорокине. Писатель впервые расскажет о детстве, жизни в мастерских подпольных художников и преследованиях КГБ. Оператор-постановщик проекта — Михаил Кричман («Елена», «Левиафан», «Нелюбовь»). «Медуза» представляет премьеру трейлера.
Презентация фильма пройдет в «Цифровом деловом пространстве» 3 сентября — в ней примет участие сам Владимир Сорокин. После проката фильм можно будет увидеть в онлайн-кинотеатре Nonfiction.film.
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