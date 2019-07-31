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«Прошло три года» — документальный фильм Александра Расторгуева о жизни девушки из Подмосковья
Посмотрите его целиком на «Медузе»
1 час 17 минут
09:31, 31 июля 2019
«Прошло три года» — последний документальный фильм Александра Расторгуева. Главная героиня Александра Стриженова живет привычной жизнью: много ругается с мужем при ребенке, курит и пьет, танцует перед камерой и мечтает о семейном счастье. Через три года зрители видят ее в другом доме и с другим мужчиной — но с теми же проблемами. Расторгуев закончил обе главы фильма до своей гибели — его убили в июле 2018 года в ЦАР вместе с оператором Кириллом Радченко и журналистом Орханом Джемалем. Однако картина считается незавершенной: режиссер планировал снимать продолжение. Премьера состоялась 29 июля на телеканале ТВ-3. «Медуза» впервые публикует его в интернете.
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