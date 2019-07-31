На границе США и Мексики теперь можно покачаться на качелях. Да-да, прямо на границе!

На границе США и Мексики появились качели. Теперь дети (и не только) с обеих сторон стены, разделяющей две страны, могут играть друг с другом. Качели, по словам одного из участников проекта Роналда Раэля, символизируют тесную связь двух стран. Арт-инсталляции и ранее появлялись на американо-мексиканской границе. Так, в 2015 году часть ограждения покрасили в голубой цвет, чтобы забор сливался с небом, а в 2017 году у стены поставили скульптуру ребенка, смотрящего на противоположенную сторону.

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