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«Wasted. История об исчезнувших продуктах»: фильм о том, как готовить без отходов «Медуза» публикует фрагмент, в котором засохший хлеб превращается в суп

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25 и 30 июля на фестивале «Eat Film Festival» покажут документальную картину «Wasted. История об исчезнувших продуктах». Фильм, спродюсированный знаменитым американским шеф-поваром Энтони Бурденом, посвящен тому, как использовать продукты, не оставляя отходов. «Медуза» публикует фрагмент, в котором итальянский шеф-повар Массимо Боттура делает из засохшего хлеба и оставшихся на кухне ингредиентов пасту пассателли в овощном бульоне.