2 августа в российский прокат выходит абсурдистская комедия французского режиссера Кантена Дюпье — «Оленья кожа». В главной роли — обладатель премии «Оскар» — Жан Дюжарден («Артист», «99 франков», «Волк с Уолл-стрит»). Герой фильма попадает под влияние своей новой куртки из оленьей кожи — она заставляет его тратить все сбережения, нарушать закон и убивать людей. «Медуза» представляет премьеру трейлера.

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