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В Генуе взорвали мост Моранди. Почти год назад при обрушении его секции погибли 43 человека

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В Генуе 28 июня взорвали автомобильный мост Моранди. В августе 2018 года секция этого моста рухнула во время грозы, автомобили и находившиеся в них люди упали с 45-метровой высоты. Тогда погибли 43 человека. Мост было решено не восстанавливать, а две опоры моста из бетона и стали, общим весом 4,5 тысячи тонн, взорвать. Перед проведением взрывных работ были эвакуированы около 3,4 тысячи человек, живущих в потенциально опасной зоне вокруг моста. На месте взорванного моста планируется построить новый.
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