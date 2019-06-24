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Эквилибристы прогулялись по канату над Таймс-сквер (на высоте 25 этажа!). Страшно? Еще бы 😨
1 минута
10:39, 24 июня 2019
Эквилибрист Ник Валленда и его сестра Лияна
прошли над Таймс-сквер
в Нью-Йорке по канату, натянутому на высоте 25 этажа. Они двигались навстречу друг другу по тросу длиной 396 метров. Когда они встретились на середине пути, Ник перешагнул через присевшую Лияну (это был самый страшный момент!), затем каждый пошел в свою сторону. По требованию властей, трюк, за которым наблюдали несколько тысяч человек, выполнялся со страховкой. Ник и Лияна Валленда — представители знаменитой цирковой династии. Ник Валленда, в частности, шесть раз попадал в Книгу рекордов Гиннеса, в том числе как первый человек, который прошел по канату над Ниагарским водопадом.
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Фото в анонсе: Eduardo Munoz / Reuters / Scanpix / LETA
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