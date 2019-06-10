«Офелия»: история Гамлета глазами его возлюбленной Премьера дублированного трейлера на «Медузе»

25 июля в российский прокат выходит драма «Офелия» — история Гамлета, рассказанная от лица его возлюбленной, готовой оставить двор и пойти против самозванца-тирана, занявшего трон. В главных ролях — Дэйзи Ридли («Звездные войны: Пробуждение силы»), Клайв Оуэн, Наоми Уоттс и Том Фелтон. Гамлета играет Джордж Маккэй («Капитан Фантастик»). «Медуза» представляет дублированный трейлер фильма.

25 июля в российский прокат выходит драма «Офелия» — история Гамлета, рассказанная от лица его возлюбленной, готовой оставить двор и пойти против самозванца-тирана, занявшего трон. В главных ролях — Дэйзи Ридли («Звездные войны: Пробуждение силы»), Клайв Оуэн, Наоми Уоттс и Том Фелтон. Гамлета играет Джордж Маккэй («Капитан Фантастик»). «Медуза» представляет дублированный трейлер фильма. Подписывайтесь на наш Youtube