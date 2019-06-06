«Дождливый день в Нью-Йорке»: новый фильм Вуди Аллена Премьера трейлера на «Медузе»

10 октября в российский прокат выходит фильм Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке». Это история о юноше с Манхэттена и девушке из Аризоны, которые учатся далеко от Нью-Йорка, но вместе приезжают туда на выходные. Однако вместо прогулки девушка отправляется на интервью с известным режиссером, и ее затягивает в высшее общество. А молодой человек встречает свою старую подругу. В картине сыграли Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг, Ребекка Холл («Вики Кристина Барселона»), Джуд Лоу и Селена Гомес. «Медуза» представляет премьеру трейлера.

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