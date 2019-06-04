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Дональд Трамп в Лондоне: салют, ужин у королевы и массовые протесты
2 минуты
13:10, 4 июня 2019
Президент США Дональд Трамп находится с трехдневным визитом в Великобритании. Трампа приветствовали салютом из 41 оружейного залпа, а королева Елизавета II дала торжественный ужин в честь президента и членов его семьи. За пределами Букингемского дворца ему были рады меньше — в центре Лондона прошли акции протеста, участники которых, в частности, принесли надувного Трампа-младенца и карикатурную фигуру президента США на унитазе.
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