Дональд Трамп в Лондоне: салют, ужин у королевы и массовые протесты

Президент США Дональд Трамп находится с трехдневным визитом в Великобритании. Трампа приветствовали салютом из 41 оружейного залпа, а королева Елизавета II дала торжественный ужин в честь президента и членов его семьи. За пределами Букингемского дворца ему были рады меньше — в центре Лондона прошли акции протеста, участники которых, в частности, принесли надувного Трампа-младенца и карикатурную фигуру президента США на унитазе.

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