Сериал «Шторм» Бориса Хлебникова Премьера трейлера на «Медузе»

В начале осени на видеосервисе START состоится премьера киносериала «Шторм», снятого авторами «Аритмии» Борисом Хлебниковым и Наталией Мещаниновой. «Шторм» — история про двух друзей-полицейских, которые в силу обстоятельств становятся врагами. Один из героев — Сергей Градов (Александр Робак), работающий в отделе по борьбе с коррупцией, — идет на преступления, чтобы найти деньги на дорогостоящую операцию смертельно больной жене (Анна Михалкова). Второй — Юрий Осокин (Максим Лагашкин) из отдела по расследованию убийств — пытается эти преступления раскрыть.

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