«Вита и Вирджиния»: история любви писательниц Вирджинии Вулф и Виты Сэквилл-Уэст Премьера русскоязычного трейлера на «Медузе»

6 июня в российский прокат выходит драма «Вита и Вирджиния». Фильм снят по мотивам реальной истории — в 1922 году аристократка и литератор Вита Сэквилл-Уэст познакомилась с писательницей Вирджинией Вулф. Их дружба переросла в роман. Вирджинию Вулф сыграла французская актриса Элизабет Дебики, Виту Сэквилл-Уэст — Джемма Артертон. Также в фильме снялась Изабелла Росселлини. Режиссер — Чания Баттон. Мировая премьера фильма состоялась в 2018 году на кинофестивале в Торонто. «Медуза» представляет премьеру русскоязычного трейлера «Виты и Вирджинии».

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