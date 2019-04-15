14 апреля в киноцентре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Синонимы», удостоенного «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале. В прокат фильм выйдет 25 апреля. Картина рассказывает о молодом мужчине по имени Йоав, который переезжает из Израиля в Париж, чтобы отказаться от своего гражданства — и стать настоящим французом. «Медуза» представляет премьеру русскоязычного трейлера «Синонимов».

Подписывайтесь на наш Youtube