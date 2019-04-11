«Эпидемия»: сериал Павла Костомарова по бестселлеру Яны Вагнер о неизвестном вирусе, убивающем Москву Премьера трейлера на «Медузе»

В Каннах в конкурсной программе фестиваля CannesSeries 9 апреля состоялась премьера сериала «Эпидемия» — масштабного шоу, снятого Павлом Костомаровым по бестселлеру Яны Вагнер «Вонгозеро» (производство ТНТ-Premier Studios). По сюжету сериала, в Москве начинается эпидемия неизвестного вируса. Город постепенно вымирает, люди борются за выживание. Главный герой Сергей живет с любимой женщиной за городом, но возвращается в Москву, чтобы спасти от вируса сына и бывшую жену. Главные роли в картине исполнили Виктория Исакова, Мария Спивак и Кирилл Кяро. «Эпидемия» выйдет в двух форматах — премьера фильма состоится на ММКФ 21 апреля; дата выхода сериала на ТНТ-Premier еще не известна.

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