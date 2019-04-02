«Россия с неба»: немецкий документальный блокбастер о русской природе и архитектуре Премьера трейлера на «Медузе»

В Москве 3 апреля на фестивале документального кино «Докер» состоится мировая премьера документального блокбастера «Россия с неба» (Германия, 2018). Над фильмом работала международная группа, специализирующаяся на аэросъемке, во главе с немецкими режиссерами Петрой Хефер и Фредди Реккенхаусом. В общей сложности съемки длились около девяти месяцев и проходили над всей Россией — от Северного Ледовитого океана до пустынь Калмыкии, от Москвы и Санкт-Петербурга до Камчатки. В России фильм озвучил Виктор Сухоруков. «Медуза» представляет премьеру русскоязычного трейлера «России с неба».

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