Робота-баскетболиста научили забрасывать трехочковые. Он почти не промахивается (но все равно волнуется перед камерой!)

Инженеры Toyota Motor представили новую версию своего робота-баскетболиста Cue 3. На этот раз его научили бросать трехочковые. Во время показательных выступлений Cue 3 попал в корзину пять раз (всего у него было восемь попыток). Обычно, уверяют создатели робота, у него получается еще лучше. Предыдущая версия робота, показанная в 2018 году, умела бросать штрафные. Теперь Cue осталось освоить дриблинг и, видимо, справиться с волнением перед камерами.

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