Мэр Белгорода вышел принимать присягу под музыку из «Звездных войн». Никто не удивился

Новый мэр Белгорода Юрий Галдун, избранный на эту должность депутатами горсовета 26 марта, вышел принимать присягу под музыку из «Звездных войн». Ни сам Галдун, ни другие присутствующие в зале выбору саундтрека, судя по видеотрансляции, не удивились. Baza сообщает, что музыкальное сопровождение для присяги выбрала руководитель управления культуры Людмила Грекова. «Решили заменить музыку, сделать ее более современной. Мы выбрали, но не уточнили, откуда она. Без злого умысла», — цитирует Грекову телеграм-канал.

Подписывайтесь на наш Youtube