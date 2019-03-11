11 апреля в российский прокат выходит фильм французского режиссера Клер Дени «Высшее общество». По сюжету группу молодых преступников, приговоренных к пожизненному заключению, высылают на космическом корабле за пределы Солнечной системы. Главные роли в картине сыграли Роберт Паттинсон, Жюльет Бинош, Андре Бенджамин и Миа Гот. Премьера фильма (на английском языке с субтитрами) состоится в московском кинотеатре «Октябрь» 26 марта. «Медуза» представляет трейлер «Высшего общества».















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