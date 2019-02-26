28 февраля в российский прокат выходит комедия аргентинского режиссера Гастона Дюпра «Шедевр». По сюжету двое друзей из Буэнос-Айреса — художник Ренцо и галерист Артуро — решают инсценировать смерть Ренцо, чтобы заработать побольше денег на его картинах. В фильме использованы картины настоящего аргентинского художника, Карлоса Горриарены, умершего в 2007 году. «Медуза» представляет фрагмент «Шедевра».















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