В ледниковую скважину глубиной 650 метров опустили камеру. Это похоже на «Путешествие к центру Земли»

Ученые, исследующие влияние глобального потепления на Антарктику, пробурили скважину глубиной 650 метров в шельфовом леднике Фильхнера. В скважину опустили камеру. Видео, напоминающее сюжет книги (и фильма!) «Путешествие к центру Земли», опубликовал доктор Йоханес Лозе из Университета Бирмингема. Он вместе с другими учеными участвует в проекте FISS, цель которого — спрогнозировать влияние глобального потепления на ледник Фильхнера и повышение уровня мирового океана.

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