25 апреля в российский прокат выходит фильм режиссера Тревора Нанна «Код „Красный“». Это биографическая драма о Джоан Стэнли (настоящее имя — Мелита Норвуд), одной из самых известных советских разведчиц, завербованной КГБ в Великобритании в 1937 году и раскрытой только в 1992-м. Главную роль — молодой и пожилой Джоан — сыграли Софи Куксон («Kingsman: Секретная служба») и Джуди Денч. «Медуза» представляет дублированный трейлер фильма.













Начать чат

Напишите нам