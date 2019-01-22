В Китае за шесть часов заменили рельсы на территории вокзала в городе Сиань, провинция Шэньси. В работах были задействованы более тысячи человек и около 20 единиц техники. Реконструкцию вокзала, пишет «Синьхуа», необходимо закончить к 4 февраля 2019 года, когда начнется празднование Нового года по лунному календарю. Для китайцев это праздник, который нужно обязательно встретить с семьей, и сотни миллионов жителей страны едут к своим родным.

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